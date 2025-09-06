БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
ЦСКА 1948 направи равен със сърби

ЦСКА 1948 направи равен със сърби

Спорт
Точен за отбора от Бистрица бе Атанас Илиев.

ЦСКА 1948 направи равен със сърби
Снимка: ЦСКА 1948/ CSKA 1948/Facebook
ЦСКА 1948 се възползва от паузата за националните отбори. Отборът от Бистрица приключи наравно с Раднички Ниш след 1:1 в проверка, която се изигра в Банско.

Точен за българите бе Атанас Илиев.

Към момента футболистите на Иван Стоянов се намират на четвъртото място в класирането на Първа лига с 13 точки, като изостават само пред Левски и Лудогорец, които са лидери с 3 повече. Раднички заема 14-а позиция в елита на Сърбия с пет точки от седем мача.

Състав за ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Петър Маринов, Адама Траоре, Лаша Двали, Драган Гривич, Огнен Гашевич, Шариф Осман, Браян Собреро, Марто Бойчев, Елиас Франко, Жозе Мартинес, Зе Витор, Атанас Илиев, Георги Русев, Талис, Фурат Солтани, Борислав Цонев и Фредерик Масиел.

