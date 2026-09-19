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НА ЖИВО: България - Германия 1:0 (25:21)

Мариан Николов от Мариан Николов
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Двубоят в "Арена 8888" е с начален час 19:00, победителят от двойката ще срещне Полша във финалната осмица.

очаквайте живо българия германия евроволей 2026 осминафинал
Снимка: Startphoto.bg
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България се изправя срещу Германия на осминафиналите на европейското първенство по волейбол за мъже. "Лъвовете“ излизат пред родна публика с амбицията да продължат към четвъртфиналите.

Германия започна на сервис, но първата точка беше за България след аут на съперника. Началото вървеше равностойно, като Алекс Николов и Алекс Грозданов имаха ключови изяви за 4:4. Силната серия от начален удар на Грозданов позволи на националите да поведат с две точки, но германците бързо възстановиха равенството. Аспарухов и Алекс Николов отново дадоха предимство на България, а грешка на съперника от сервис направи резултата 15:13.

Мони Николов се отличи първо на мрежата, а след това и с директна точка от начален удар за 17:13. Германия обаче отговори чрез Бреме и силен сервис срещу Бърдарев, като се доближи само на точка и принуди Джанлоренцо Бленджини да поиска прекъсване. Илия Петков сложи край на германската серия с успешна атака през центъра, а малко по-късно негов силен сервис помогна за аванс от 20:17. България запази дистанцията и при 21:18.

В заключителната част Алекс Николов блесна с два поредни аса, единият със скорост от 122 км/ч, и изведе националите до 23:18. Германия не се предаде и след троен блок срещу Николов и проблем в българското посрещане намали до 23:21. Бленджини взе второ прекъсване, след което Бреме сгреши от сервис, а Аспарухов реализира решителната атака за 25:21 и 1:0 гейма за България.

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини

ГЕРМАНИЯ: Ян Цимерман, Ерик Рьорс, Тобиас Бранд, Моритц Райхерт, Тобиас Крик, Антон Бреме - Рубен Шот-либеро

Старши треньор: Масимо Боти

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на Германия по волейбол за мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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