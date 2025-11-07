БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Блицконтрол и редовен парламентарен контрол в днешното пленарно заседание

С блицконтрол ще започне днешното заседание на Народното събрание, предвижда програмата на парламента. Очаква се на актуални въпроси на депутати да отговарят премиерът Росен Желязков и вицепремиерът Томислав Дончев.

Съгласно парламентарния правилник, в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството. Всяка парламентарна група има право на по два актуални устни въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.

След това е предвиден редовен парламентарен контрол от 11:00 часа, в рамките на който на въпроси на депутати ще отговарят министрите Георги Тахов, Манол Генов, Петър Дилов, Иван Иванов, Красимир Вълчев и Силви Кирилов.

Поради възникнали неотложни ангажименти в заседанието няма да участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян в края на вчерашното пленарно заседание.

# Народно събрание #заседание на парламента #блицконтрол #парламентарен контрол

