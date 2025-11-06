БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази
полша започва нова военна програма обучи 400 000 2026 година
Снимка: БТА
Слушай новината

Полша ще даде начало още този месец на нова програма за военно обучение - част от по-широк план за подготовка на около 400 000 души през следващата година, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на отбраната във Варшава.

На фона на руската инвазия в Украйна Полша изразходва повече за отбрана като дял от своя БВП в сравнение с останалите страни членки на НАТО.

Числеността на въоръжените ѝ сили е достигнала 216 000 души, като се планира тя да нарасне с близо една трета през следващото десетилетие.

Определена от министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш като "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша", програмата, наречена "В готовност", е на доброволна основа и ще бъде достъпна за всички граждани. Тя предлага основен курс по сигурност, обучение за оцеляване, медицинско обучение и курсове по киберхигиена.

"Само през ноември и декември ще обучим около 20 000 души индивидуално, но общият брой по отношение на всички форми на обучение ще бъде около 100 000 души", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик.

Министерството планира догодина да обучи приблизително 400 000 души "индивидуално и групово, като част от програмата "Образование с въоръжените сили", тренирането на резервисти и задължителната военна служба", допълни Томчик.

Началникът на полския Генерален щаб Веслав Кукула заяви, че програмата има две основни цели - да засили устойчивостта на гражданите и общностите и да повиши наличността, готовността и капацитета на резервите. Програмата беше огласена първо от премиера Доналд Туск през март.

Тогава бе обявено, че целта е „изграждане на армия от резервисти“ на фона на засилените опасения за сигурността след руската инвазия в Украйна.

#военно обучение #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
2
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Европа

По хипопотамски - за първи път във водите в зоопарка в Берлин с мама Нала (ГАЛЕРИЯ)
По хипопотамски - за първи път във водите в зоопарка в Берлин с мама Нала (ГАЛЕРИЯ)
Един загинал при украинска атака с дрон във Волгоград Един загинал при украинска атака с дрон във Волгоград
Чете се за: 00:45 мин.
Хиляди отпразнуваха Нощта на Гай Фокс в английското градче Отъри Сейнт Мери Хиляди отпразнуваха Нощта на Гай Фокс в английското градче Отъри Сейнт Мери
Чете се за: 00:52 мин.
Болногледач получи доживотна присъда в Германия за убийство със смъртоносна инжекция Болногледач получи доживотна присъда в Германия за убийство със смъртоносна инжекция
Чете се за: 01:02 мин.
Започват снимките на биографичен филм за оперната звезда Монсерат Кабайе Започват снимките на биографичен филм за оперната звезда Монсерат Кабайе
Чете се за: 01:37 мин.
Шофьор атакува пешеходци и велосипедисти във Франция Шофьор атакува пешеходци и велосипедисти във Франция
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ