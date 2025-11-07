БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
асен василев оттеглянето сделката лукойл силно притеснително
Снимка: БНТ
Слушай новината

Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" е силно притеснителна, защото българското правителство някак си се надяваше да стане тази сделка и съответно България да не предприема никакви действия по отношение на "Лукойл". Още когато тя беше обявена, ние предупредихме, че трябва да се изчака решението на офиса за контрол на чуждестранни активи на САЩ и видяхме всъщност, че това решение е негативно. Това коментира в студиото на "Денят започва" Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ.

Това е същият офис, който слага санкциите "Магнитски", така че оттук нататък с обжалвания няма как да стане и затова и от самата компания са казали, че се отказват от сделката, поясни Василев и добави:

"Това ни поставя в доста тежка ситуация, защото на 21 ноември, ако българското правителство не е предприело действия или не се случи друга сделка, което е невъзможно в тези оставащи две седмици, всички банки спират да обслужват "Лукойл". Това означава, че компанията не може да купува суров нефт и съответно не може да реализира продукция, защото няма как да оперира с финансови средства."

Такъв сценарий е бил разглеждан още през 2022 г. като подготовка по време на войната в Украйна и след това в кабинета "Денков" също беше разглеждан такъв план, който е буквално по часове, посочи Асен Василев и уточни:

"От момента, в който се обявят санкциите какво трябва да се предприеме като действия. План има, но той трябваше да бъде задействан преди две седмици, защото е много тесен хоризонта и много тежки са задачите, които трябва да се свършат."

Този план може да действа за доста дълъг период от време, но за да се задейства, трябва да влезе компетентен човек с международен екип. Оттук насетне въпросите са към кабинета "Желязков" и какво ще предприеме, за да осигури, че няма да има прекъсване на доставките, каза още той.

#сделка за "Лукойл" #продажба на "Лукойл" #Асен Василев #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
3
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
4
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
5
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
6
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Бизнес

Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ) Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
Представители на правителството и работодатели обсъдиха проектобюджета за 2026 г. Представители на правителството и работодатели обсъдиха проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 02:05 мин.
Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон
Чете се за: 03:12 мин.
Ще има ли в бъдеще високоскоростна жп линия между София и Атина? Ще има ли в бъдеще високоскоростна жп линия между София и Атина?
Чете се за: 01:30 мин.
Цените на горивата - очаква ли се повишение и какви са доставките? Цените на горивата - очаква ли се повишение и какви са доставките?
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти във Бургас Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти във Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ