ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за адвокатурата

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Измененията са свързани с рекламата на адвокатската дейност

Снимка: БТА
Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за адвокатурата, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание.

С измененията се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с потенциални клиенти.

Адвокатът има право да рекламира своята професионална дейност и може да осъществява контакт с потенциални клиенти лично или чрез използване на посредник при спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката, прие правната комисия. Рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

При рекламиране на дейността си адвокатът не може да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие.

В дневния ред е и проект на Годишна работна програма на парламента за 2026 г.

В редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков и министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов.

#51-о Народно събрание #Закон за адвокатурата #парламентарен контрол

Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство
Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
Йордан Иванов, ДСБ: Ултиматумите в ПП-ДБ не са правилният път, нужни са преговори за силни листи Йордан Иванов, ДСБ: Ултиматумите в ПП-ДБ не са правилният път, нужни са преговори за силни листи
Чете се за: 03:00 мин.
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
Парламентът одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси Парламентът одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси
Чете се за: 01:52 мин.

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиера на документалния филм "Мелания"
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проливни валежи и опасност от наводнения в петък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
