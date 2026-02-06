БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Гледайте пряко вълнуващата церемония по откриването на Игрите с коментара на Цветелина Абрашева и Евгени Николов.

Делегация България
Снимка: БГНЕС
Броени часове остават до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026. Българската национална телевизия ще ви направи свидетели на събитието – днес, 6 февруари, от 21:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Гледайте пряко ТУК вълнуващата церемония по откриването на Игрите с коментара на Цветелина Абрашева и Евгени Николов.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри се очаква да бъде грандиозна. Арена на спектакъла с креативен директор Марко Балич е легендарният стадион „Сан Сиро“ в Милано. Церемонията ще обхване четири различни локации – парадът на нациите ще бъде в Милано, но и в Кортина, Ливиньо и Предацо, като всеки от спортистите ще може да дефилира в най-близкия за него град. Организаторите обаче обещават, че на екран те ще изглеждат сякаш са един до друг. Така, двамата знаменосци на България всъщност ще бъдат на около 400 км разстояние. Единствената ни представителка в ледените спортове, фигуристката Александра Фейгин, ще излезе на „Сан Сиро“, а биатлонистът Владимир Илиев, за когото това е пето участие на Зимни олимпийски игри, ще има честта да носи българския флаг начело на делегацията ни в Кортина.

Откриването минава под мотото „Хармония“, като домакините ще се опитат да покажат италианската култура и история от всеки ъгъл. Знаменитият оперен певец Андреа Бочели ще бъде едно от най-големите имена, които зрителите ще видят, както и ще се насладят на присъствието на световната звезда Марая Кери. Повече от 200 актьори, танцьори и изпълнители ще участват в спектакъла, с който ще бъдат открити 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина.

125 часа спортни емоции очакват зрителите на БНТ 1 и БНТ 3 от 6 до 22 февруари с акцент върху състезанията с участието на българските спортисти, както и финалите в най-популярните олимпийски спортове.

Предаването „Днес на Игрите“ с водещи Александра Жекова и Радостин Любомиров ще се излъчва всяка вечер от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Още новини около Игрите ще представя Моника Симеонова в предаването „Олимпийско утро“. Първото му издание е на 7 февруари от 10:45 ч., като това ще бъде началният му час в събота и неделя, а в делничните дни „Олимпийско утро“ е от 9:10 ч. по БНТ 1.

Първия епизод на предаването "Днес на Игрите" можете да гледате ТУК!

Снимки: БТА


