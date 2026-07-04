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НА ЖИВО: Григор Димитров - Матео Беретини 6:3, 6:4, 2:4

Мариан Николов от Мариан Николов
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Двубоят е последен от програмата за деня.

живо григор димитров матео беретини
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров заслужи изключителната чест да играе на централния корт на Уимбълдън в събота вечер. Бившият №3 в света ще се изправи срещу Матео Беретини в среща от третия кръг, като организаторите поставиха двубоят между двамата да бъде последен от програмата на най-големия корт на „Ол Ингланд Клъб“.

Програмата на централния корт започва в 15:30 часа, като първо ще се изиграят два двубоя от схемата при дамите, след което Димитров и Беретини ще сложат „черешката на тортата“.

До момента Димитров и Беретини са се срещали два пъти – през сезон 2019 – като имат по един разменен успех. Българинът се наложи със 7:5, 6:4 на Мастърс 1000 турнира в Монте Карло, а италианецът излезе победител няколко месеца по-късно във Виена.

Конкретно на Уимбълдън Григор Димитров има участие на полуфинал (сезон 2014), а Беретини – финал (сезон 2021).

Ето и програмата на централния корт за събота:
(Начало 15:30 часа българско време):

Алехандра Еала (Филипини, №29) – Ига Швьонтек (Полша, №3)
Аманда Анисимова (САЩ, №6) – Мадисън Кийс (САЩ №26)
Григор Димитров (България) – Матео Беретини (Италия)

Цялата програма за деня вижте тук!

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#Уимбълдън 2026 # Григор Димитров # Матео Беретини

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