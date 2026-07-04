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Александър Зверев и Алекс де Минор продължават уверено към осминафиналите на Уимбълдън

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Спорт
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Германецът преодоля Маркос Хирон в три сета, а австралиецът си осигури сблъсък с Флавио Коболи в четвъртия кръг

Александър Зверев и Алекс де Минор продължават уверено към осминафиналите на Уимбълдън
Снимка: AP Photo
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Александър Зверев и Алекс де Минор се класираха за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като записаха убедителни победи в третия етап на турнира от Големия шлем.

Вторият поставен и действащ шампион от Откритото първенство на Франция Александър Зверев се наложи над американеца Маркос Хирон с 6:2, 7:6(4), 6:4 за два часа и 35 минути. Германецът срещна по-сериозна съпротива единствено във втория сет, който бе решен след тайбрек, но в останалите части контролираше двубоя.

В спор за място на четвъртфиналите Зверев ще се изправи срещу Иржи Лехечка. Чехът, поставен под номер 13, победи Хауме Мунар с 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Място сред най-добрите 16 намери и петият в схемата Алекс де Минор. Австралиецът се справи със Закари Свайда от САЩ с 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 след два часа и 40 минути игра.

Следващият съперник на Де Минор ще бъде италианецът Флавио Коболи. Деветият поставен направи впечатляващ обрат срещу Карен Хачанов и спечели с 0:6, 7:6(4), 6:7(5), 6:2, 6:2 в един от най-драматичните двубои от деня, продължил повече от четири часа.

# Александър Зверев #Алекс Де Минор

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