НА ЖИВО: И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол

Депутатите посрещнаха световните вицешампиони по волейбол в пленарната зала в Народното събрание.

Събитието е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Снимки: БТА

"Позволете ми да поздравя националния отбор по волейбол, който завоюва едно от най-престижните места в света, за нас те са шампиони, да им пожелаем догодина златото да бъде в София, благодарим им за радостта", каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Депутатите станаха на крака и дълго аплодираха националите ни.

По-рано днес президентът Румен Радев удостои с почетни плакети националите ни по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Това стана на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

Вчера волейболните ни герои бяха посрещнати още на летището в Истанбул от специална делегация, която ги докара у дома с правителствения самолет.

Триумфалното посрещане продължи и на родна земя, като националите ни стигнаха до импровизирана сцена пред храм-паметника "Св. Александър Невски" в открит автобус под съпровода на аплодисменти и възгласи "Българи, юнаци".