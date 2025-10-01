БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Наталия Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Нужно е да положим допълнителни усилия за гарантиране на живота, здравето и спокойните им старини, каза председателят на парламента

наталия киселова коалицията тръстиката огъва пречупва
Снимка: БТА
Българското общество е в дълг към възрастните хора и е нужно да положим допълнителни усилия за гарантиране на живота, здравето и спокойните им старини, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в поздрав по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, съобщиха от пресцентъра на НС.

"Нека пазим ценностите и възпитаваме младите на обич и уважение към по-възрастните, нека черпим от тяхната мъдрост и искрена човешка топлота", призовава председателят на парламента.

Наталия Киселова посочва, че грижата на държавата и обществото не може да бъде заменена от добрата дума, разбирането и зачитането на личното достойнство, които се дължат на възрастните хора.

Председателят на Народното събрание пожелава на възрастните хора да бъдат здрави, да се радват на съграденото от тях и да имат щастливи старини.

"Уверявам Ви, че проблемите, пред които се изправяте ежедневно, са и ще продължат да бъдат важна част от дневния ред на парламента и народните представители ще ги разглеждат с грижа, разбиране и добронамереност. Благодарим Ви за мъдростта, разбирането и търпението", каза още Наталия Киселова.

