254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Регионалното правителство на Балеарските острови съобщи за 179 инцидента на Ибиса и 6 на Форментера

254 дъжд порои причиниха наводнения испанския остров ибиса плажовете затворени
Снимка: БГНЕС
Испанските средиземноморски ваканционни острови Ибиса и Форментера се отърваха относително без щети от проливните дъждове, които предизвикаха наводнения и наложиха затварянето на плажове и училища.

Проливните дъждове дойдоха ден след като източната част на област Валенсия, където преди 11 месеца загинаха над 200 души при най-смъртоносните наводнения в Испания от десетилетия, също беше поставена под най-висока степен на метеорологична тревога за дъжд.

Националната метеорологична агенция AEMET съобщи, че "извънредните" проливни дъждове са довели до най-влажния ден от поне 1952 г. насам в Ибиса, известна с чистите си плажове и бурния си нощен живот.

В Ибиса измервателна станция е регистрирала 254 литра дъжд на квадратен метър за 24 часа – повече от половината от обичайните валежи за цяла година в района.

Кадри в социалните мрежи показват пешеходци, които преминават през кална вода на плажа на Ибиса, осеян с палми, барове и ресторанти, докато на заден план се чуват сирените на автомобилите на спешната помощ.

Мътна кафява вода се изливаше по улиците, отнасяйки големи контейнери за отпадъци и принуждавайки автомобилите да се движат с бавна скорост.

Регионалното правителство на Балеарските острови съобщи за 179 инцидента на Ибиса и шест на Форментера, повечето от които свързани с наводнения на приземни етажи, пътища, падащи дървета и градски материали, както и с риск от преливане на реки.

Снимки: БГНЕС

Регионалните власти съобщиха, че трима души са леко ранени при свлачище близо до хотел, но потвърдиха, че няма сериозни наранявания или смъртни случаи.

Специалните части на испанската армия бяха разположени с подкрепления от съседния остров Майорка и континенталната част, за да помогнат за изпомпването на вода от сградите и разчистването на пътищата, някои от които останаха откъснати.

