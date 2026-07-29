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НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
15:00, 29.07.2026
Чете се за: 00:02 мин.
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НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
от
БНТ
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14:59, 29.07.2026
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентът Илияна Йотова прави изявление от "Дондуков" 2.
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#президент Илияна Йотова
#изявление
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