НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Трима министри отговарят на въпроси на депутатите

Трима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол днес. Това са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие - Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова – Благова.

Парламентът събра кворум 194 от народни представители и започна работа. Момчил Петрол и Мирослав Митков се заколеха като депутати от "Прогресивна България".

Иван Демерджиев се очаква да представи информация пред депутатите за напрежението в Габрово заради масово сбиване от преди дни. Най-много питания има към регионалния министър Иван Шишков. Те са свързани с различни инфраструктурни проекти. Той ще представи информация за очаквания времеви период за пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян и ремонт заради свлачището в района.

А Росица Карамфилова - Благова се очаква да запознае депутатите с детайлите относно налагане на принудителна административна мярка спрямо предприятие за обработка на дървесина във Велико Търново, както и за изграждането на фотоволтаична централа в защитена зона "Пъстрина" край село Николово.