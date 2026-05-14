Илияна Йотова: В свят, който се задъхва от мимолетното и повърхностното, истинската наука се прави тихо, задълбочено и далеч от прожекторите

Държавният глава беше гост на отбелязването на 90-годишнината на академик Васил Сгурев

В свят, задъхан от мимолетното, временното и повърхностното, делото на академик Сгурев е пример за дълбочина и последователност, за ясен отговор на въпроса как се прави наука. Това заяви президентът Илияна Йотова в Българската академия на науките, където беше гост на тържественото отбелязване на 90-годишнината на акад. Васил Сгурев.

Акад. Сгурев е сред най-видните имена на българската наука в областта на кибернетиката, информационните технологии и автоматизацията. Автор е на над 350 научни публикации, 8 монографии и над 30 патента и изобретения, вписани в „Златната книга“ на Българското патентно ведомство. Носител е на орден „Стара планина“ втора степен (2010 г.) и орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (2021 г.).

В приветствието си президентът Йотова посочи, че научната дейност на акад. Сгурев през годините е построила мостове към бъдещето, а българската интелигенция е намерила в негово лице едно от най-знаковите си имена. „Истинската наука е далеч от прожекторите, далеч от фойерверките, далеч от суетата. Тя се прави тихо, задълбочено, логично. Работата Ви в Българската академия на науките и Съюза по автоматика и информатика не е просто административен ангажимент, а част от големия летопис на българската наука, следван от поколения след това“, подчерта държавният глава.

По думите на Илияна Йотова приносът на изтъкнатия български учен е излязъл от географските предели на Родината, а научните му търсения са надскочили дръзките мечти на мнозина. Президентът изтъкна, че в своята работа акад. Сгурев освен учен е бил и учител, който през дългите години на своята кариера се е радвал на любовта на учениците си. „С онова истинско призвание на учителя, който не просто наставлява, а дава, който не доминира, а вдъхновява с примера си, зарежда младия човек да търси още повече“, каза тя.

Държавният глава обърна специално внимание на интересите и работата на Васил Сгурев в областта на литературата. „Преди близо три години в тази зала бях гост на представянето на книгата му „Размисли“. В нея той прави кратък, но много запомнящ се преглед на битието и творчеството на творец, живял преди цели 800 години — Омар Хаям, който цял живот пише в един особен стихотворен вид, наречен рубаи — изключително труден начин на писане. Изненадата за мен дойде, когато разгърнах тази книга и видях, че 230 рубаи не принадлежат на Омар Хаям, а принадлежат на акад. Сгурев. И ако ги прочетете, всеки ще намери нещо вътре за себе си. Всеки ще преоткрие себе си“, посочи Илияна Йотова.акад.Сгурев

Според държавния глава акад. Сгурев е доказателство за това, че времето няма власт над мисълта, устремена напред, и че човек остава завинаги млад, докато е будно неговото любопитство към света, който го заобикаля.

#акад. Сгурев #Илияна Йотова президент

