НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация

Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Регистрираха се 113 депутати

Снимка: БТА
Слушай новината

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.

Депутатите трябва да разгледат на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, въвеждащи система за управление на риска и длъжност „служител по почтеност“. В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.

Осве това Бюджет 2026 трябва да влезе за обсъждане на второ четене във финансовата комисия на парламента. Той предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5%. Очаква се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 млрд. евро.

# Народно събрание #заседание

