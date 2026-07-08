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НА ЖИВО: Парламентът започна работа с избор на председатели на ДАНС и ДАР

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Парламентът събра кворум от 203 народни представители и започна работа с процедури по избора на председатели на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Разузнаване“.

На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет .

В предложения дневен ред на парламента за тази седмица е включен проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Правителството предлага Пламен Тончев отново да бъде председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Решението на Министерския съвет от 29 юни е публикувано в Портала за обществени консултации.

Предвижда се още депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Първа точка в четвъртък се предлага да бъде второто четене на изменения в Закона за кредитните институции.

В петък се предвижда парламентът да разгледа на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.


#Народно събрание #заседание

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