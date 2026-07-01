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НА ЖИВО: Парламентът започва седмицата с избор на нов шеф на НЗОК

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Народното събрание събра кворум при 206 регистрирани народни представители и започна работа. Парламентът трябва да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса, ще разгледа оставките на ръководството на Здравната каса и ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстоят серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата.

Ще бъде предложената кандидатура на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, д-р Меджидиев ще заеме поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2028 година.

Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки.

Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация за данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници.

Очаква се тази седмица и дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата.

#НЗОК #заседание #Парламент

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