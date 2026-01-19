БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

НА ЖИВО: Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс

от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
провал заседанието правната комисия промените изборния кодекс
Снимка: БТА
Депутатите от парламентарната правна комисия се събират отново днес, за да продължат работата по промените в Изборния кодекс.

Заседанието може да гледате на живо ТУК.

До сега на второ четене беше прието предложението на ИТН за т.нар. изваждане на мъртвите души от избирателните списъци.

За целта те ще се съставят на база последното национално преброяване от НСИ през 2021 г. Депутатите от комисията приеха за второ четене и ограничаване на броя на секциите в страните извън Европейския съюз.

Ще се разкриват до 20 изборни секции за българи с право на глас извън дипломатическите представителства и консулствата. Текстът беше предложен от „Възраждане“.

Правната комисия вече прие за второ четене текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини.

#изборен кодекст #правна комисия

Още от: У нас

След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"
След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари
Чете се за: 02:05 мин.
Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО
Чете се за: 05:07 мин.
Започва постепенно затопляне Започва постепенно затопляне
Чете се за: 02:15 мин.
Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени
Чете се за: 01:55 мин.

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ) 39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Невиждан от 60 г. студ скова Румъния, живакът падна до -21°
Чете се за: 02:30 мин.
По света
