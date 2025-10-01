НА ЖИВО: Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети националите ни по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Това ще стане на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

Събитието е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Волейболните ни герои бяха посрещнати още на летището в Истанбул от специална делегация, която ги докара у дома с правителствения самолет.

Триумфалното посрещане продължи и на родна земя, като националите ни стигнаха до импровизирана сцена пред храм-паметника "Св. Александър Невски" в открит автобус под съпровода на аплодисменти и възгласи "Българи, юнаци".

По-късно днес световните вицешампиони ще посетят и Народното събрание.