Зачестяват усложненията след ушни инфекции при деца

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Лекарите са категорични - морската вода и басейнът не е причина за мастоидит

Зачестяват усложненията след ушни инфекции при деца
Няколко поредни случая на мастоидит при деца установиха лекарите в УНГ клиниката на УМБАЛ Бургас. Мастоидитът е възпаление на костта зад ухото. При най-малките деца тя все още не е напълно развита и възпалението може лесно да се „задържи“ там.

"При по-големите причините най-често са недоизлекувани ушни инфекции или вродени особености. Нелекуван навреме, мастоидитът може да доведе до тежки вътречерепни усложнения – мозъчни абсцеси, възпаление на мозъчните обвивки и дори животозастрашаващи кръвоизливи", обяснява д-р Цветелина Григорова, специалист по УНГ болести в клиниката.

Приетите деца са на възраст между 5 и 11 години, като при само едно от тях усложнението е вследствие на остро състояние. При останалите причината е неглижиран хроничен отит.

Много родители се тревожат, че морската вода или басейнът са виновни за ушните проблеми. Лекарите обаче са категорични: къпането не е причина за мастоидит.

„Рискове има, само ако тъпанчето е спукано и водата навлезе в средното ухо. По-често плуването предизвиква възпаление на външния слухов канал – неприятно, но далеч по-безобидно“, посочва д-р Григорова.

Тя съветва родителите да не подценяват ушните инфекции и да бъдат внимателни, ако детето се оплаква от болка и секрет от ухото, повишена температура и отпадналост.

Ако инфекцията се открие в ранен стадий, е възможно лечение с антибиотици у дома, но задължително под редовно лекарско наблюдение. При вече развит мастоидит е необходима хоспитализация и специализирана терапия.

