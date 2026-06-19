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НА ЖИВО: Шестима министри отговарят на депутати в редовния парламентарен контрол

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Снимка: БТА

В Народното събрание депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с ЕС. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната - от 150 млн. евро на близо 245 млн. евро.

На първо четене трябва да бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на БНБ. Шестима министри ще отговарят в редовния парламентарен контрол.

Земеделският министър Пламен Абровски ще отговаря за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша. Освен към него- има въпроси към министъра на спорта, на околната среда и водите, на образованието, отбраната и регионалното развитие.

#52-рото Народно събрание #52-ро Народно събрание #парламентарен контрол

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