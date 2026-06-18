Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите ATP Challenger в Дъблин, след като отстъпи пред поставения под №3 в схемата Кириан Жаке на четвъртфиналите.

Българинът, който започна надпреварата с две убедителни победи, не успя да намери най-добрия си ритъм срещу французина и загуби първия сет с 3:6. Решаващ се оказа още първият гейм в срещата, когато Жаке реализира ранен пробив и успя да запази предимството си до края на частта.

Вторият сет предложи далеч повече интрига. Димитров стигна до пробив за аванс от 3:2, но французинът незабавно върна брейка и възстанови равенството. В края на сета българинът показа характер, като спаси мачбол при 4:5 и успя да изравни за 5:5.

Развръзката дойде след тайбрек, изпълнен с драматични разигравания и обрати. В него Жаке запази по-здрави нерви и се наложи с 11:9, за да си осигури място на полуфиналите.

Така французинът взе реванш за поражението си от Димитров на Откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато българинът спечели единствения им предишен двубой в три сета.

Въпреки отпадането, турнирът в Дъблин беше важна част от подготовката на Григор Димитров за сезона на трева и предстоящото участие на Уимбълдън, където българинът ще бъде сред участниците в основната схема.