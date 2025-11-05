Наблюдаваха избухване от черна дупка с яркост 10 трлн. пъти по-голяма от тази на Слънцето

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Снимка: pixabay.com/
Учени са засекли най-мощното избухване, идващо от свръхмасивна черна дупка – явление, което вероятно се е случило, когато тя е разкъсала и погълнала огромна звезда, приближила се твърде близо до нея, съобщава Ройтерс.

По данни на изследователите, в пика си избухването е било около 10 трилиона пъти по-ярко от Слънцето. То е било предизвикано от черна дупка с маса приблизително 300 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето, разположена в далечна галактика на около 11 милиарда светлинни години от Земята. (Една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година – приблизително 9,5 трлн. км).

Черните дупки са обекти с изключително висока плътност и толкова силно гравитационно привличане, че дори светлината не може да го избегне. Смята се, че почти всяка галактика има своя черна дупка в центъра си. В конкретния случай става дума за изключително масивен обект – значително по-голям от черната дупка в центъра на Млечния път, чиято маса е около 4 милиона слънчеви маси.

Според учените най-вероятното обяснение за явлението е, че огромна звезда е била погълната от черната дупка. Когато звездата достигнала определена точка в нейното гравитационно поле, настъпило мощно освобождаване на енергия. Изчисленията сочат, че звездата е била поне 30, а вероятно и до 200 пъти по-масивна от Слънцето. Тя може би е принадлежала към група звезди, обикалящи около черната дупка, и е била изтласкана прекалено близо до нея вследствие на взаимодействие с друг обект.

„Изглежда вероятно звездата да е била въвлечена в сблъсък с друго, по-масивно тяло в първоначалната си орбита около свръхмасивната черна дупка, след което е била погълната“, обяснява астрономът Матю Греъм от Калифорнийския технологичен институт, водещ автор на изследването.

Избухването е резултат от това, че газът на разкъсаната звезда се е нагрял и е засиял, докато тя е била поглъщана от черната дупка. Наблюденията са извършени с помощта на телескопи, разположени в Калифорния, Аризона и Хавай.

