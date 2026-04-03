Националната библиотека чества 150-годишнината от Априлското въстание

Тази година напомня на всички нас за едно от най-ярките събития в националноосвободителното движение на българите през Възраждането, а именно избухването на Априлското въстание през 1876 г.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще отдаде почит и признателност към неговите дейци с изложба и дейности за опазване и популяризиране на издания от фонда на културната институция, свързани с въстанието.

Ще бъде представена съвместна фотодокументална изложба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“, чрез която историята на въстанието ще бъде разказана през архивното наследство на двете институции. Отличителен акцент е автентичният изворов материал, представен в няколко витрини, разгърнат в 24 табла. Включени са архивни документи и възрожденска периодика от фондовете на отделите „Български исторически архив“, „Ориенталски сбирки“ и „Ръкописи и старопечатни книги“ при Националната библиотека на България, както и материали от богатия фонд на Държавните архиви. Ще бъде издаден и каталог.

Изложбата ще бъде открита на 20 април (понеделник) от 17.00 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Това е и първото събитие, заложено в годишния календар на библиотеката във връзка с честването. Реализира се с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Събитието е под патронажа на президента на Република България госпожа Илияна Йотова.

