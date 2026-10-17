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Националните отбори са в позиция за медали след първия ден на еврошампионата по естетическа групова гимнастика

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Спорт
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Гледайте финалите на турнира в неделя от 12:00 часа пряко по БНТ 3.

Български национален отбор по естетическа групова гимнастика за жени
Снимка: БТА
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Националните отбори на България при жените и при девойките са в позиция за медали след първия ден на европейското първенство по естетическа групова гимнастика, което се провежда в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

При жените българките са трети с 28.150 точки, след руските Експресия с 28.900 и Мадона с 28.400. Родният тим е в състав Михаела Антова, Сияна Филипова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Далия Иванова, Дария Начева, Жаклин Найденова и Андреа Сарафова.

Другият български състав Team Bulgaria е на 15-а позиция с 23.800 точки.

При девойките националният отбор Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова е начело в класирането след първото изиграване с 27.800 точки. Следват Виктория и Мадона Джуниър от Русия съответно с 27.750 и 27.400 точки.

Етър Елит е на 12-о място с 24.300.

В надпреварата участват 49 състава - 26 при жените и 23 при девойките.

Гледайте финалите на турнира в неделя от 12:00 часа пряко по БНТ 3.

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#Европейско първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2026 г.

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