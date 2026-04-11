Националният отбор на България по футзал с второ поражение в световните квалификации

Националният отбор на България по футзал записа второ поражение в група С на световните квалификации, които се играят в град Друскининкай (Литва).

След като в първата срещата „лъвовете" отстъпиха с 1:4 на Република Северна Македония, в петък те загубиха с 0:3 и от домакините от Литва.

Литовците откриха резултата в 15:51 минута чрез Владимир Дерендяев, но до този момент българската формация пропусна две много добри възможности чрез Владимир Бахъров и Димитър Видев.

След почивката само в рамките на две минути отборът на Литва стигна до комфортна преднина от 3:0, като най-напред Дерендяев покачи, а след това и Юстинас Загурскас оформи и крайния резултат.

Българите не се предадоха и до край на срещата създадоха няколко добри положения, най-доброто пропуснато от Владимир Бахъров.

Днес от 14:00 часа е третата и последна среща на българския отбор срещу Турция.

Турският тим, който на старта направи 4:4 с Литва, загуби с 3:6 от Република Северна Македония втория двубой.