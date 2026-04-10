Силвио Балдини ще води Италия в мачовете с Люксембург и Гърция

Италианската футболна федерация (FIGC) официално обяви, че селекционерът на младежкия национален отбор до 21 години Силвио Балдини ще застане начело на мъжкия тим. Той ще ръководи „Скуадра адзура“ заедно със своя щаб по време на предстоящите приятелски срещи през месец юни.

Националният отбор на Италия се завръща на терена след по-малко от два месеца за две проверки. Според официалното комюнике на федерацията програмата на тима включва:

3 юни (сряда), 21:45 часа: Гостуване на Люксембург на „Стад дьо Люксембург“

7 юни (неделя), 21:45 часа: Визита на Гърция на стадион „Панкритио“ в Кандия, на остров Крит

Италия има изключително положителен баланс срещу първия си съперник. В досегашните 9 изиграни мача срещу Люксембург, „адзурите“ са записали 8 победи. Единственото равенство (1:1) датира от 4 юни 2014 година в Перуджа, когато точни бяха Клаудио Маркизио и Максим Шано. Това бе и последната проверка за тима преди заминаването за Световното първенство в Бразилия.

Срещу Гърция статистиката също е категорично в полза на италианците. В 11 двубоя те имат 7 победи, 3 равенства и само 1 поражение. Предстоящият мач ще бъде исторически, тъй като Италия за първи път ще играе на остров Крит. Последният сблъсък между двете нации бе на 12 октомври 2019 година на „Стадио Олимпико“ в Рим. Пред 56 000 зрители Италия спечели с 2:0 след голове на Жоржиньо и Федерико Бернардески, с което си осигури класиране за европейското първенство три кръга преди края на квалификациите.

След юнските контроли, фокусът на Италия ще се насочи към петото издание на Лига на нациите, което стартира през септември. Тогава се очаква "Скуадрата" да има и постоянен селекционер, а също и изцяло ново ръководство на федерацията. Италия е в Група 1 на Лига А, където ще премери сили с отборите на Франция, Белгия и Турция.