Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Силвио Балдини ще води Италия в мачовете с Люксембург и Гърция

Наставникът е селекционер на младежкия национален отбор до 21 години.

Италианската футболна федерация (FIGC) официално обяви, че селекционерът на младежкия национален отбор до 21 години Силвио Балдини ще застане начело на мъжкия тим. Той ще ръководи „Скуадра адзура“ заедно със своя щаб по време на предстоящите приятелски срещи през месец юни.

Националният отбор на Италия се завръща на терена след по-малко от два месеца за две проверки. Според официалното комюнике на федерацията програмата на тима включва:

3 юни (сряда), 21:45 часа: Гостуване на Люксембург на „Стад дьо Люксембург“
7 юни (неделя), 21:45 часа: Визита на Гърция на стадион „Панкритио“ в Кандия, на остров Крит

Италия има изключително положителен баланс срещу първия си съперник. В досегашните 9 изиграни мача срещу Люксембург, „адзурите“ са записали 8 победи. Единственото равенство (1:1) датира от 4 юни 2014 година в Перуджа, когато точни бяха Клаудио Маркизио и Максим Шано. Това бе и последната проверка за тима преди заминаването за Световното първенство в Бразилия.

Срещу Гърция статистиката също е категорично в полза на италианците. В 11 двубоя те имат 7 победи, 3 равенства и само 1 поражение. Предстоящият мач ще бъде исторически, тъй като Италия за първи път ще играе на остров Крит. Последният сблъсък между двете нации бе на 12 октомври 2019 година на „Стадио Олимпико“ в Рим. Пред 56 000 зрители Италия спечели с 2:0 след голове на Жоржиньо и Федерико Бернардески, с което си осигури класиране за европейското първенство три кръга преди края на квалификациите.

След юнските контроли, фокусът на Италия ще се насочи към петото издание на Лига на нациите, което стартира през септември. Тогава се очаква "Скуадрата" да има и постоянен селекционер, а също и изцяло ново ръководство на федерацията. Италия е в Група 1 на Лига А, където ще премери сили с отборите на Франция, Белгия и Турция.

#Национален отбор на Италия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
2
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
3
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
4
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист Джефри Епстийн
5
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
6
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
6
Дъжд и сняг за Великден

Още от: Футбол

Септември надви Славия с гол на бившия играч на "белите" Галин Иванов в добавеното време
Септември надви Славия с гол на бившия играч на "белите" Галин Иванов в добавеното време
Тодор Симов: Нямаше да е незаслужено ако бяхме изравнили Тодор Симов: Нямаше да е незаслужено ако бяхме изравнили
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Александров: Успяхме да реагираме след загубата в Разград Александър Александров: Успяхме да реагираме след загубата в Разград
Чете се за: 02:02 мин.
Първа лига: Славия - Септември София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Септември София (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА 1948 надви десетима от Ботев Враца с гол на Мамаду Диало ЦСКА 1948 надви десетима от Ботев Враца с гол на Мамаду Диало
Чете се за: 01:30 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
