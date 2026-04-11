ФИФА отхвърли искането на Иран мачовете им на световното първенство по футбол да бъдат преместени в Мексико

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11-и юни до 19-и юли, и ще бъде излъчен по БНТ.

Световната федерация по футбол (ФИФА) е взела решение да не мести мачовете на националния отбор на Иран от САЩ в Мексико, въпреки войната в Близкия изток , заяви мексиканският президент Клаудия Шейнбаум.

Иран поиска да не играе мачовете си от груповата фаза в САЩ, след като на 28 февруари САЩ и Израел атакуваха Иран във въздушни атаки, които спряха едва през последните дни с крехко примирие. Но Вашингтон заплашва да продължи атаките си.

Световното първенство по футбол ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11-и юни до 19-и юли.

„ФИФА в крайна сметка реши, че мачовете не могат да бъдат преместени от първоначално планираните за това места. От гледна точка на ФИФА това „би изисквало огромни логистични усилия“, каза държавният глава на Мексико.

Световната централа и по-рано беше изразила резерви относно желанието на иранците да не играят на територията на САЩ, а евентуално програмата да бъде разместена и те да пътуват до Мексико. Съперниците им в груповата фаза са Бeлгия, Нова Зеландия и Египет.

Самото участие на Иран беше поставяно под въпрос, но президентът на ФИФА Джани Инфантино никога не е виждал друг отбор на тяхно място. „Искаме Иран да играе. И Иран ще играе на Световното първенство. Няма план Б, В или Г – има само план А“, заяви Инфантино пред мексиканските телевизии N+ Univision преди две седмици.

Председателят на иранската футболна федерация Мехди Тадж наскоро заяви, че отборът бойкотира САЩ, но не и световното първенство, без да дава повече подробности, според думите му, предадени от националната информационна агенция ИРНА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на друго мнение. Той смята за неуместно Иран да участва, най-вече заради „собствената им безопасност“.

