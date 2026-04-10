БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

52-ма съдии ще ръководят мачове на световното първенство по футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

фифа отчете половин милиард заявки месец билети мондиал 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

Международната футболна централа (ФИФА) назначи 52-ма съдии за Световното първенство през лятото, включително поляка Шимон Марчиняк, който ръководи финала през 2022 година между оторите на Аржентина и Франция.

ФИФА определи още 88 помощник-съдии и 30 ВАР-рефери за турнира, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада.

Съдиите са от 50 федерации-членки от всички конфедерации на ФИФА и включват шест жени.

Стефани Фрапар от Франция стана първата жена, ръководила двубой от световното първенство за мъже преди четири години в Катар, но сега не е част от списъка на реферите за Мондиал 2026.

„Фактът, че бяха избрани шест жени съдии, продължава тенденция, започната преди четири години в Катар, тъй като се стремим да развием женското съдийство“, каза председателят на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина.

Рекордният брой от 170 длъжностни лица е с 41 повече от 2022-а, тъй като Световното първенство е разширено от 32 на 48 участници и предстоят 104 мача.

„Избраните длъжностни лица са най-добрите в света. Те бяха част от по-широк набор от специалисти, които бяха идентифицирани и наблюдавани през последните три години. Те са посещавали семинари и са съдийствали на турнири на ФИФА. Освен това, представянето им в мачове на национално и международно ниво беше редовно оценявано“, обясни Колина.

Гледайте новините и в Метрото Metro
Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ