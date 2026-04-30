Канада отпуска още 145 милиона долара за гарантиране на сигурността на Мондиала

Канадското правителство ще отпусне допълнителни средства в размер на 145 милиона канадски долара за гарантиране на сигурността по време на Световно първенство по футбол 2026, съобщава The Globe and Mail.

Финансирането ще бъде насочено към бюджетите на Ванкувър и Торонто, които ще приемат общо 13 срещи от турнира. Още по-рано федералните власти в Отава вече осигуриха 220 милиона канадски долара за същата цел.

По данни на изданието, общите разходи за сигурност — включващи федерално, провинциално и местно финансиране — се очаква да надхвърлят 1 милиард канадски долара.

Мондиалът ще се проведе в периода 11 юни – 19 юли 2026 година, като домакини са САЩ, Канада и Мексико.