Ал-Насър се доближи до титлата след нова победа и гол на Кристиано Роналдо

Милен Костов
Чете се за: 01:15 мин.
Португалецът отбеляза 970-ия си гол

Кристиано Роналдо Ал-Насър
Ал-Насър победи Ал Ахли с 2:0 в мач от 30-ия кръг на Саудитската професионална лига. Кристиано Роналдо откри резултата в срещата.

През първото полувреме в Рияд чистите голови положения липсваха. Домакините се задоволиха с по-голямо владение на топката, но гостите отправиха един точен удар повече - три в сравнение с два за домакините. След добри намеси на вратарите Бенто и Едуар Менди до гол не се стигна.

Възпитаниците на Жорже Жезуш се разписаха с първия си точен удар след почивката. В 76-ата минута Кристиано Роналдо засече с глава центриране от ъглов удар на Жоао Феликс.

В последната минута от редовното време играчите в жълто подпечатаха успеха си. Кингсли Коман оформи крайния резултат с плътен шут от вътрешността на наказателното поле.

Отборът постигна 20-а поредна победа и 16-и пореден успех в шампионата.

Ал-Насър остава на върха в класирането с актив от 79 точки. Ал Ахли заема 3-ата позиция в подреждането с 66 пункта.

