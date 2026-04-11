Треньорът на младежите Силвио Балдини ще води националния отбор на Италия в двете контроли през месец юни

Селекционерът на младежкия национален отбор Силвио Балдини ще води тима на Италия в двете контролни срещи с Люксембург и Гърция, обяви футболната федерация на страната (FIGC).

„Скуадра адзура“, кояато пропусна трето поредно световно първенство по футбол, в момента е без треньор след уволнението на Дженаро Гатузо, загубил финалния бараж с Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи.

Не само Гатузо напусна поста си, а също така и президентът на федерацията Габриеле Гравина подаде оставка и предизвика извънредна асамблея през лятото. Легендарният вратар Джанлуиджи Буфон също напусна поста си шеф на делегацията на националния тим.

В момента няма яснота кога и кой точно ще избира нов национален треньор, след като президентът подаде оставка и не се знае кой ще свика управителен съвет.

Италия среща съперника на България в турнира на УЕФА Лига на нациите на 3 юни като гост, а на 7-и ще пътува до остров Крит, където ще гостува на Гърция.

Италианският национален отбор ще има първите си официални срещи през септември в петото издание на Лигата на нациите, където е в група А/1 заедно със съставите на Франция, Белгия и Турция.