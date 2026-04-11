Хофенхайм навакса два гола пасив и направи равенство с Аугсбург в Бундеслигата

Хофенхайм навакса два гола изоставане и завърши наравно 2:2 в гостуването си срещу Аугсбург в първи мач от 29-ия кръг от шампионата на Германия.

Баварците поведоха в резултата в 11-ата минута чрез Алексис Клод-Морис, а само три минути след това Михаел Грегорич направи 2:0 след центриране на Джефри Гауелеу.

Гостите намалиха пасива си чрез чеха Робин Хранац в 35-ата минута, а три минути преди почивката гол на Базумана Туре фиксира крайното 2:2.

В 85-ата минута Алексис Клод-Морис можеше да осигури успеха за домакините, но пропусна дузпа.

Аугсбург е на десето място с 33 точки, докато Хофенхайм заема пета позиция с 51 пункта.

По-късно днес е дербито на кръга между Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен, а лидерът Байерн Мюнхен гостува на Санкт Паули.