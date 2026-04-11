Уест Хям записа изразителна победа над Уулвърхямптън в опит да запази мястото си елита на Англия

Уест Хям победи Уулвърхямптън с 4:0 в среща от 31-ия кръг във Висшата английска лига. Ценният успех поне временно класира лондончани на 17-то място с актив от 32 точки, колкото има и Нотингам Форест.

Константинос Мавропанос даде аванс за "чуковете" в 42-ата минута, а след почивката две попадения на Тати Кастеянос направиха резултата 3:0 до 68-ата минута.

Мавропанос оформи крайното 4:0 за домакините седем минути преди края на редовното време на двубоя.

Уест Хям ще опита да избегне първо изпадане от Висшата лига след 2011 година.

Уулвърхямптън има само 17 точки и най-вероятно ще загуби мястото си в елита на Англия. По-късно днес лидерът Арсенал посреща Борнемут, докато Ливърпул е домакин на Фулъм. Дербито на кръга между Челси и Манчестър Сити е в неделя.