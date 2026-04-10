Реал Мадрид отново сгреши и абдикира от борбата за титлата

Реал Мадрид записа нова грешна стъпка в борбата за титлата в Ла Лига. В първа среща от 31-ия кръг, столичани не успяха да победят у дома Жирона – 1:1. По този начин Реал записа трети пореден мач без успех, след загубите с 1:2 от Майорка и Байерн Мюнхен в последните 8 дни. „Кралския клуб“ изостава с 6 точки от лидера Барселона, който обаче е и с мач по-малко (домакинство на Еспаньол).

След нулевото първо полувреме Реал откри резултата чрез Федерико Валверде. Полузащитникът се разписа със страховит шут извън полето и изправи на крака привържениците на домакините.

Гостите от Жирона обаче не се предадоха и на свой ред стигнаха до гол, не по-малко красив и отново след удар от дистанция. В герой за гостите се превърна Тома Лемар, чийто шут остана загадка за Андрий Лунин.

До края на срещата оставаха 30 минути, в които възпитаниците на Алваро Арбелоа наложиха натиск, но той не доведе до желания резултат. Домакините имаха претенции и за дузпа в заключителните минути за удар срещу Килиан Мбапе, но главният съдия не посочи бялата точка, каквото бе желанието на всички на „Сантяго Бернабеу“.

За Реал предстои най-важния мач за сезона през седмицата – гостуване на Байерн Мюнхен в Шампионската лига.