Рома се завърна на победния път след шоу на Мален

Рома записа категоричен успех с 3:0 срещу Пиза в двубой от 32-рия кръг на Серия А, като напълно доминираше на „Олимпико“. В герой за домакините се превърна Дониел Мален, който реализира хеттрик. Българският национал Росен Божинов остана неизползвана резерва.

„Вълците“ наложиха темпото още от първия съдийски сигнал и откриха резултата още в 3-тата минута. Мален се възползва от пространство пред себе си, преодоля бранител и с точен удар даде преднина на своя тим.

Малко преди почивката Рома беше близо до втори гол, но изстрел на Лоренцо Пелегрини от пряк свободен удар срещна гредата. Само секунди по-късно обаче натискът даде резултат – след грешка в отбраната на Пиза, Зеки Челик отне топката, комбинира с Пелегрини и подаде на Мален, който отблизо покачи на 2:0.

В началото на втората част нидерландският нападател оформи своя хеттрик. Матиас Соуле го изведе с прецизен пас в наказателното поле, а Мален хладнокръвно реализира за крайното 3:0.

Рома контролираше събитията до края и без проблеми прибави нови три точки към актива си. След този мач столичани вече имат 57 точки, колкото и петият Ювентус. Комо са четвърти с точка повече.