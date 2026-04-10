БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рома се завърна на победния път след шоу на Мален

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Нидерландецът заби хеттрик във вратата на Пиза.

Дониел Мален
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Рома записа категоричен успех с 3:0 срещу Пиза в двубой от 32-рия кръг на Серия А, като напълно доминираше на „Олимпико“. В герой за домакините се превърна Дониел Мален, който реализира хеттрик. Българският национал Росен Божинов остана неизползвана резерва.

„Вълците“ наложиха темпото още от първия съдийски сигнал и откриха резултата още в 3-тата минута. Мален се възползва от пространство пред себе си, преодоля бранител и с точен удар даде преднина на своя тим.

Малко преди почивката Рома беше близо до втори гол, но изстрел на Лоренцо Пелегрини от пряк свободен удар срещна гредата. Само секунди по-късно обаче натискът даде резултат – след грешка в отбраната на Пиза, Зеки Челик отне топката, комбинира с Пелегрини и подаде на Мален, който отблизо покачи на 2:0.

В началото на втората част нидерландският нападател оформи своя хеттрик. Матиас Соуле го изведе с прецизен пас в наказателното поле, а Мален хладнокръвно реализира за крайното 3:0.

Рома контролираше събитията до края и без проблеми прибави нови три точки към актива си. След този мач столичани вече имат 57 точки, колкото и петият Ювентус. Комо са четвърти с точка повече.

#ФК Пиза #Серия А 2025/26 #Дониел Мален #Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Дъжд и сняг за Великден
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ