Националният отбор по спортна аеробика за юноши и девойки пристигна в Испания за световното

Националният отбор на България по спортна аеробика за юноши и девойки пристигна в Памплона (Испания), където ще се проведе световното първенство.

Състезателите са водени от треньорите Биляна Тютюкова, Мартина Маринова и Гергана Петева. Съдии за България ще бъдат Калоян Калоянов и Илияна Велева. Десислава Богушева е член на Техническия комитет към Световна гимнастика и ще бъде в ролята си на Върховно жури на състезанието.

В сряда и четвъртък предстоят официалните подиум тренировки, а в петък започват квалификациите в различните категории. В неделя ще се проведат всички финали.

Междувременно, националният отбор за мъже и жени замина за Тулуза (Франция), където ще бъде на лагер до началото на Световното първенство от 10 до 13 септември, съобщават от Съюза по аеробика.