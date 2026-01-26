Над 13 000 участници от всички етнографски области се включиха в "Сурва" (СНИМКИ)

Над 13 000 участници от всички етнографски области се включиха в 32-рото издание на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва" в Перник.

"Изпращаме един рекорден фестивал. За първи път той се провежда в два последователни уикенда. За първи път привлякохме над 34 групи от чужбина. Няма друго такова мащабно маскарадно събитие през зимата на целия европейски континент", каза при закриването му зам.-кметът на Перник Стефан Кръстев.

В последния ден десетки групи преминаха през централния площад "Кракра Пернишки".

Тази година фестивалът бе юбилеен и отбеляза 60 години от първото си издание, проведено през 1966 г. Това е и причината за първи път журито да присъди по три големи награди - комплекти златни, сребърни и бронзови маски, отделно за групи от област Перник, както и за тези от Западна и Източна България.

Снимки: БТА