Кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров с бронзов медал от „Сурва 2026“ – Перник

Кукерска група „Джамал“ от село Долни Богров, община Кремиковци, отново беше отличена на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник. След като през миналата година групата спечели първо място в SMS гласуването на зрителите, през „Сурва 2026“ тя завоюва бронзов медал в категория:

VIII. НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ – ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

- Бронзов медал: Кукерска група „Джамал“, с. Долни Богров, общ. Кремиковци

Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ се провежда ежегодно в Перник и е сред най-мащабните културни събития в България. В него участват групи от цялата страна и от чужбина, които представят традиционни маскарадни обичаи, характерни костюми и ритуали. Фестивалът привлича хиляди участници и десетки хиляди зрители.

Кукерската традиция „Джамал“ в село Долни Богров има дългогодишна история и е част от местната културна идентичност. Обичаят се изпълнява в началото на годината и е свързан с представи за здраве, плодородие и прогонване на злото. През годините традицията се предава между поколенията, като се съхраняват характерните персонажи, маски и костюми, изработвани ръчно от участниците.

Един от организаторите и войвода на групата Божидар Димитров подчерта значението на отличието за цялата група:

„Това е голямо признание за труда и отдадеността на цялата ни група. Бронзовият медал за костюми и маски е награда за традицията, която пазим, и за креативността, която влагаме всяка година.“

По думите на организатора и кукер Стивън Ангелов, постигнатият резултат е важна стъпка в развитието на групата:

„Искрено се радвам, че постигнахме това ниво и доказахме, че сме победители – дори окичени с бронзов медал. За нас това е най-голямата ни победа и най-значимото постижение до този момент!

Искам да благодаря на всеки един участник и на всеки наш фен за позитивната емоция и невероятния хъс!

А от нас да знаете – ще продължаваме с пълна газ напред и нагоре, защото сме силно запалени джамалджии!“

За значението на участието и подкрепата към групата говори и организаторът и водещ на събитието Антон Божилов:

„За нас тази награда е чест и признание, но истината е, че не медалите, грамотите и класиранията са най-важното. Най-важни са хората и емоциите, които успяваме да събудим у тях. Ако сме накарали някого да се усмихне, да се развълнува или да си спомни корените – значи сме си свършили работата превъзходно.

„Джамалът“ не е просто маскарадна игра – това е дух, традиция и памет, предавана от поколение на поколение. Това, което показваме на сцената на „Сурва“, е живата история на България.

Да бъдеш отличен с бронзов медал на такъв голям фестивал сред хилядите групи и участници е голяма чест за нас и огромна отговорност.Искам искрено да благодаря на журито за високата оценка и за това, че защитава, съхранява и уважава българските традиции и автентичния фолклор.Специални благодарности отправям към район Кремиковци и към всички жители, които ни подкрепят безрезервно. Хората от Долни Богров и целия район са нашата сила – тяхната вяра, подкрепа и обич ни дават смисъл да продължаваме и да пазим традицията жива.

А лично за мен – най-голямата награда са моите хора. Моите братя, моето семейство от кукерска група „Джамал“ – Долни Богров. Благодаря ви от сърце, че давате смисъл на живота ми, че ме карате да се чувствам жив и че заедно доказваме, че докато има единство, дух и любов към Родината – България ще пребъде.“

Снимки: Владислава Веселинова, Павлин Веселинов