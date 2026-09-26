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Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит в рамките на няколко часа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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близо лодки трафик мигранти задържани капитан андреево
Снимка: илюстративна
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Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит само в рамките на няколко часа, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

От петък полунощ до тази сутрин са засечени три лодки с нелегални мигранти.

През нощта е открита лодка с 62 мигранти южно от Иракион. Няколко часа по-късно е засечен втори плавателен съд с 57 нелегални мигранти в района на остров Гавдос, намиращ се в близост до Крит.
Рано тази сутрин е засечена трета лодка с 49 мигранти, а след това са открити още 47 мигранти.

Остров Крит се превърна в основен маршрут за мигрантите от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка към Гърция и Европа. През тази година близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит, тръгвайки от източната част на Либия. Броят на нелегалните мигранти, пристигнали тази година на територията на цяла Гърция, е близо 26 000.

Според данни на ООН броят на мигрантите, преминали в Гърция, е най-големият в рамките на Европейския съюз.

#Крит #мигранти

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