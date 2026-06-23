Над 70 литературни продукции на близо 30 страни предвижда 12-ото издание на фестивала "Синелибри"

Дванадесетото издание на международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още шест български града под мотото „Цивилизация на зрелището“, съобщават организаторите от екипа на форума.

По думите им темата на тазгодишното издание е вдъхновена от едноименното есе на перуанския писател и нобелов лауреат Марио Варгас Льоса. Фестивалът ще отдаде почит на автора, който през 2026 г. щеше да навърши 90 години. Програмата предвижда представянето на над 70 литературни адаптации и продукции на близо 30 държави, включително национални и световни премиери. Сред филмите в документалната програма са заглавия, посветени на писателите Джак Керуак, Фьодор Достоевски, Салман Рушди, Сири Хуствет и Хавиер Серкас. Извън конкурсната програма ще бъде представен документалният филм „Петокнижие Анжелово“, посветен на писателя и киносценарист Анжел Вагенщайн.

Откриването на фестивала е насрочено за 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата, където по традиция ще се състои и церемонията по връчване на наградите за най-въздействаща игрална адаптация по литературно произведение и за най-добър документален филм, отбелязват организаторите и допълват, че обявяват конкурс за късометражен филм, вдъхновен от литературна творба. Предложенията се приемат чрез платформата FilmFreeway до 10 август. Освен парична награда, победителят ще получи професионален комплект от камера, обективи и осветление за реализиране на следващ филмов проект.