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Над 80 сигнала за паднали дървета и запушени шахти са получени при бурята в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Над 80 сигнала за паднали дървета и запушени шахти са получени при бурята в Пловдив
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След разразилата се снощи буря и поройния дъжд в Пловдив са получени над 80 сигнала за паднали дървета и запушени шахти, съобщиха от прецентъра на Общината. Двайсет и шест от тях са за запушени шахти, а 54 – за паднали дървета и клони, създали затруднения в различни части на града, като най-много са обажданията за район „Южен“.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив съобщиха, че са получени множество сигнали за произшествия.
Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигнали за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка.

Екипи на Общинско предприятие (ОП) „Градини и паркове“, ОП „Чистота“, Доброволно формирование „Пловдив 112“ и ОП „Организация и контрол на транспорта“ са работили на терен за своевременното отстраняване на последствията от бурята. Основен приоритет е обезопасяването на засегнатите райони, разчистването на падналата растителност и възстановяването на нормалната проходимост на уличната мрежа.

Действията на всички екипи са координирани от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който следи обстановката и е в постоянен контакт с компетентните институции, като работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми, посочват от общинската администрация.

Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на телефон 112.

#запушени шахти #паднали дървета #щети #буря #Пловдив

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