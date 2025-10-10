Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния

Катедралата "Спасението на народа" в Букурещ - най-големият православен храм в света, ще бъде осветена на 26 октомври в рамките на церемония, в която ще участва румънският патриарх Даниил и вселенският патриарх Вартоломей Първи, съобщава телевизия Диджи 24.

Сградата, по чието строителство се работи от 15 години, има впечатляващи размери, в интериора се откриват витражи с мозайки от стъкло от Мурано и светци, покрити със златно фолио, а на височина близо 127 метра от земята ще бие най-голямата в света свободно люлееща се камбана, разказва в репортаж телевизията.

Над 8000 души се очаква да се съберат на алеята пред катедралата на 26 октомври. Други 3000 вярващи ще могат да се помолят пред Светия олтар по повод освещаването на храма.

Телевизията изтъква, че катедралата с височина 126 метра "чупи рекорд след рекорд" - кръстът на най-големия купол е с височина 7 метра и тежи 7 тона, а камбаната, на която е изобразен ликът на патриарх Даниил, тежи 25 тона.

"Иконостасът на националната катедрала е най-големият в света. Осъществен е в мозаечна техника и е единствен в православния свят с внушителните си размери: 23 метра височина и 18 метра ширина", казва говорителят на Румънската патриаршия Адриан Агаки.

Най-голямата икона е на Христос Спасител и заема около 300 квадратни метра, а създаването й е отнело около шест месеца, посочва художникът Сорин Кърлан.

На входа е разположен огромен витраж, изобразяващ Възнесение Христово, който е с площ от 96 квадратни метра. Катедралата има 392 прозореца, като над 100 от тях са с витражи, както и 28 бронзови автоматични врати.

Изображенията на всички светци от православния календар са представени по стените на катедралата. Стотици хора са работили по създаването на иконите чрез техниката на мозайката, като на някои места са използвани също скъпоценни камъни и златно фолио, разказва още телевизията.

"За иконата на Божията майка е използвана мозайка от стъкло от Мурано, което съдържа в себе си златно фолио", казва монахинята майка Мария.

Работата по катедралата, намираща се недалече от Двореца на парламента, започна преди 15 години и струва до момента 270 милиона евро. Най-голямата част от сумата - близо 200 милиона евро, са осигурени от държавния бюджет. Десет процента от сумата идва от дарения на вярващите, отбелязва Диджи 24.