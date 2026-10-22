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Най-малко трима души загинаха след проливни дъждове в Южна Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Хиляди домакинства останаха без ток

трима души загинаха проливни дъждове южна франция
Снимка: БТА/Архив
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Проливни дъждове в Южна Франция предизвикаха сериозни наводнения, при които загинаха най-малко трима души, а хиляди домакинства останаха без ток, предаде ДПА.

Регионалните власти съобщиха, че бурята е довела до покачване на водните нива до безпрецедентни стойности. Трима души са загинали, а един е пострадал при бурята, съобщиха властите.

Вестник "Ла Прованс" съобщи, че две жени – на 26 и 86 години, са били открити удавени в мазе в Лансон-Прованс, а 75-годишен мъж е загинал вследствие на бурята в Сен-Митр-ле-Ремпар.

Регионалните власти съобщиха, че около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били настанени в центрове за евакуирани.

Нанесени са значителни материални щети, като пътища и железопътни линии са блокирани. Прекъснати са и електропроводи и телефонни линии, допълниха властите.

#жертви на наводнения #южна франция #наводнения във Франция

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