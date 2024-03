Най-скъпата в света на парите

Сумите, които се харчат ежедневно в света на футбола, са огромни. Меко казано. Колко ще получава Килиан Мбапе в Реал Мадрид? Колко пари влизат в сметката на Ерлинг Холанд за всяка изиграна минута с фланелката на Манчестър Сити? Колко милиона ще плати Манчестър Юнайтед за нови попълнения през лятото? Колко пари ще изкара Барселона от фланелки на азиатския пазар. Все теми, които регулярно попадат в новинарския поток и вълнуват феновете, както и хората, които завистливо поклащат глава и цъкат с език в явен жест на несъгласие с баснословните суми, които клубовете във футболния свят пилеят.

Та в това необятно финансово море някак незабелязан остана следният факт: от тази седмица си имам рекорд за най-скъпа футболистка. И нейното име е Рейчъл Кундананджи. Замбийската нападателка вече е част от новия американски сокър тим Бей, който активира нейната откупна клауза от испанския Мадрид и си гарантира подписа ѝ срещу 788 хиляди евро. Сума, която горе-долу се доближава до две седмични заплати на някои от звездите в английската Висша лига, е рекордна за трансфер на състезателка в женския футбол. Ясно е, че в скоро време този рекорд ще бъде подобрен отново, но просто тук разликата между двата пола е потресаваща.

Racheal Kundananji signed to Bay FC in February for a world-record fee of $787,600.



Orlando Pride are set to finalise a near-record deal of $740,000 for striker Barbra Banda from Shanghai.



This means the two most expensive women's players in the world are both from Zambia pic.twitter.com/99htAO9eSM