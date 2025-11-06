БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордьори. Но за кратко

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Запази

Някои играчи и отбори оставят името си сред рекордите ... макар и за кратко.

челси аякс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Спортът много обича рекордите. И винаги върховите постижения привличат изключително внимание. В съзнанието на феновете няма как да избледнеят скоковете на Сергей Бубка или Арманд Дуплантис, човек трудно би заличил от спомените си онези 19 секунди и 19 стотни на Юсейн Болт на 200 метра, а скоростта, с която пробяга дистанцията от 100 метра е приблизително равна на секундите, които са ви необходими да прочетете последните едно-две изречения.

Във футбола е малко по-различно. Там няма световен рекорд, въпреки че статистиката отдавна е завладяла Царя на спортовете. Голмайсторски призове, награди за най-много поредни победи, най-чести асистенции, най-много жълти картони и какво ли още не. Така че този път няма да ви говоря за Лионел Меси или Кристиано Роналдо, а за по-особени рекорди. Постижения, които са оцелявали ... прекалено кратко, за да бъдат запомнени, но сами по себе си са достатъчно гръмки. И някога са били факт.

Идеята за този материал се роди съвсем наскоро, когато Марк Гиу стана най-младият голмайстор на Челси в историята на Шампионската лига. Младият нападател беше рекордьор за ... 30 минути. Просто защото в предишния кръг на най-комерсиалния клубен турнир лондончани разгромиха АЯКС с 5:1. Гиу откри в 18-ата минута и роденият на 4 януари 2006 година испанец имаше поводи за лична гордост. Но в последната минута на първата част Естевао също отбеляза за „сините“, което автоматично направи бразилеца, появил се на този свят на 24 април 2007, най-младият реализатор на Челси в турнира.

Интригуващи примери идват от света на трансферите. В Англия в средата на 90-те години вече започват да се харчат доста по-сериозни пари за услугите на големите звезди. През 1995 Арсенал плаща 7 милиона и половина паунда на Интер, за да привлече Денис Беркамп – сделка, която се оказва една от най-сполучливите изобщо в историята на „артилеристите“. По онова време това е рекорд за похарчена сума за един футболист. Петнадесет дни по-късно Ливърпул купува Стан Колимор от Нотингам Форест за 8 милиона и половина от британската валута.

В по-глобален план рекордът за най-скъп футболист на планетата също е подобряван многократно, но в началото на последната декада от миналото столетие наистина имаме динамичен пазар. През лятото на 1992 сякаш има задочна надпревара кой ще бъде наричан „най-скъпият“ в света. Жан-Пиер Папен сменя клубната си принадлежност и напуска Олимпик Марсилия, за да поеме към Милан срещу 10 милиона паунда. Съвсем скоро след това Джанлука Виали поема от Сампдория към Ювентус, след като „Старата госпожа“ отделя 12 милиона паунда от бюджета си. Вече покойният Виали остава на финансовия пиедестал за кратко, след като Милан похарчва 13 милиона за Джанлуиджи Лентини от Торино. Четири години по-късно Барселона плаща на ПСВ Айндховен 13.2 милиона паунда, за да се сдобие с нападател, когото светът съвсем скоро след това ще нарече „Феномена“ – Луиш Назарио да Лима – Роналдо. Само че дори Феномена не успява да задържи рекорда за най-скъп трансфер особено дълго, защото три седмици по-късно Алън Шиърър преминава от Блекбърн в любимия си Нюкасъл за колосалните тогава 15 милиона паунда.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Футбол

Кристиан Киву: Аз трябва да работя по-усилено, а не играчите
Кристиан Киву: Аз трябва да работя по-усилено, а не играчите
Автобус, превозващ фенове на Барселона, пламна преди мача с Брюж Автобус, превозващ фенове на Барселона, пламна преди мача с Брюж
Чете се за: 00:50 мин.
Хосеп Гуардиола: Фил Фодън ни липсваше, но се завърна Хосеп Гуардиола: Фил Фодън ни липсваше, но се завърна
Чете се за: 03:55 мин.
Ханзи Флик: Ще се придържаме към стила си и ще се подобрим Ханзи Флик: Ще се придържаме към стила си и ще се подобрим
Чете се за: 01:50 мин.
Тежката серия от мачове за Лудогорец продължава с визита на Ференцварош Тежката серия от мачове за Лудогорец продължава с визита на Ференцварош
Чете се за: 03:22 мин.
Интер остава безгрешен в Шампионска лига след успех над Кайрат Алмати Интер остава безгрешен в Шампионска лига след успех над Кайрат Алмати
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев" Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Лиляна Павлова: Еврото не е магическа пръчка, но е голяма...
Чете се за: 04:42 мин.
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Делото за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ