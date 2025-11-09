БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Спорт

Да ти минат път черните котки

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
От началото на сезона Арсенал изглеждаше почти неукротим. Да, прекият свободен удар на Доминик Собослай донесе победата на Ливърпул по-рано, но и тогава не можем да твърдим, че „артилеристите“ бяха по-слабият тим. И неслучайно когато тимът пое към далечния североизток, всички очакваха, че Микел Артета ще постигне 11-а поредна победа във всички турнири. В последните осем срещи „топчиите“ дори не бяха допуснали гол, което е изключителна поредица. Да не говорим, че евентуална победа снощи щеше да изпрати Арсенал на 11 точки пред основните си преследвачи и Деклан Райс и компания щяха комфортно да гледат дербито между Манчестър Сити и Ливърпул в късния неделен следобед. Но не би, защото „черните котки“ минаха път на кандидат-шампионите.

Равенството 2:2 се усеща като победа за Съндърланд. И е любопитно да се откроят някои фактори, които допринесоха за тази ценна точка. Дребните хитрини никога не са за подценяване. За всички е ясно, че Арсенал е изключително силен от статичните си положения, в това число дори странични хвърляния. Така че домакините предприеха мъдрия (някои ще кажат – подмолен) ход да преместят рекламните пана по-близо до терена, за да възпрепятстват изпълнението на тъчовете. Опитът да се ограничат въпросните статични положения за противника определено даде резултат.

„Артилеристите“ изпълниха само 2 корнера за цялата среща. Разбира се – агресията в игровия план на домакините не може да бъде игнорирана. За нея основна заслуга имаше и Гранит Джака. Швейцарецът, за когото смело можем да твърдим, че е трансферът на сезона до момента, отново беше прекрасен в центъра на игрището, не показа и никакви сантименти към бившия си тим. Непримиримостта също заслужава да бъде спомената – Съндърланд в крайна сметка отбеляза в последната минута на добавеното време, когато вече само най-запалените им привърженици вярваха, че мачът може да завърши и благополучно за „черните котки“.

Късното попадение със сигурност не бива да ви учудва – през този сезон тимът от североизтока превърна в навик реализирането на голове в заключителните секунди – за петия път в 11 кръга от Висшата лига Съндърланд бележи толкова късно в двубоите си – стори го срещу Уест Хем, Брентфорд, Челси, Уулвърхемптън и снощи срещу Арсенал.

Статистиката определено впечатлява. Късният изравнителен гол на Броби е първият, който променя изхода на даден мач на Арсенал във Висшата лига от септември 2024 насам. Тогава Джон Стоунс вкара за Манчестър Сити, за да осигури точката за „гражданите“. Първото попадение на Съндърланд пък сложи точка на поредицата от 812 минути без допуснат гол за „топчиите“ във всички турнири. За първи път от май 2023 играчите на Микел Артета не успяха да спечелят срещу новак в първенството – серия, продължила внушителните 14 срещи. И не на последно място – Арсенал допусна повече от 1 гол за сефте през настоящия сезон, което говори много за духа, борбеността и желанието в играта на домакините. Дотук в шампионата общото между Доминик Собослай, Ник Волтемаде и Ерлинг Холанд беше, че бяха единствените футболисти, успели да вкарал гол във вратата на Арсенал. Докато „черните котки“ не се появиха.

