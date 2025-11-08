Хосеп Гуардиола е една от емблемите на треньорската професия в наши дни. Всички помним прословутата тики-така. Испанецът вече има зад гърба си два требъла с два различни отбора във визитката си, което си е направо немислимо. Сега същият този Гуардиола е на прага на своя мач номер 1000 като мениджър. И едва ли може да има по-подходящ съперник – има нещо символично в това, че в неделния следобед Манчестър Сити ще се изправи срещу Ливърпул в юбилейния мач на своя наставник, имайки предвид, че именно мърсисайдци са големият конкурент в последните години на Пеп.

Откако през 2007 година пое втория тим на Барселона, Гуардиола е постигнал 715 победи в 999 срещи. С каталунците, Байерн Мюнхен и „гражданите“ спечели 12 титли във вътрешните първенства. 54-годишният испанец притежава още 14 трофея, като е допуснал скромните в процентно отношение 128 загуби във всички турнири. Всички тези данни звучат направо налудничаво. Ненормално. Но са факт. Запитан от ББС дали знае колко точно победи има в кариерата си, Гуардиола прояви и познатото си чувство за химор с красноречивото: „Знам, да. Много. Цифрите са луди, това мога да ви кажа“.

„Трудно е да достигнеш до подобни цифри. И ако трябва сега да се върна назад във времето и да започна от начало, ме съмнява, че бих постигнал същото. Да се надяваме, че утре ще прибавя още една победа“, добави той.

Също размисли на Гуардиола. Човек, за когото някои твърдят, че е най-великият треньор. Не заради успехите, а заради стила и методите, които наложи във футбола. Дълго време беше лесно човек да разпознае даден отбор, ако той е воден от Хосеп. Много треньори са се опитвали и се опитват да го копират в стратегията си на терена, което също е ясен белег за уменията му. С настоящия му тим също победите следваха една след друга в последното почти десетилетие. И не говорим за победи в конкретни кръгове, а в цели сезони. Манчестър Сити стана първият отбор, който спечели и трите домашни трофея в Англия в рамките на един сезон. „Гражданите“ направиха и „класически требъл“, след като триумфираха в Шампионската лига, а „синята“ част от Манчестър вече може с гордост да казва, че покрепя единствения тим в дългата история на играта на Острова, който е ставал шампион в 4 последователни години. Да не споменавам, че с Гуардиола начело Сити стана и първият отбор, минал митичната граница от 100 точки в един сезон във Висшата лига. Вълшебство на треньорската скамейка!

Вероятно донякъде обяснението се крие и в шанса, който испанецът получи през кариерата си да ръководи само най-добрите отбори. Целунат беше и от съдбата да има в състава си Лионел Меси в най-силните години на неповторимия аржентинец. Но и никой не може да отнеме на Пеп вижданията, концепцията, разбирането за футбола. Самият той казва, че никога не е искал да бъде най-добрият, но не може да скри успехите си. „Моите отбори са приятни за гледане. Печелим средно 7 от 10 мача, а други 2 завършваме наравно.“

Дотук Гуардиола има като статистика 42 мача във втория отбор на Барселона, 247 като наставник на първия тим на каталунците, 161 двубоя в Байерн Мюнхен и вече 549 в Манчестър Сити. Утре срещу Ливърпул ще бъде среща номер 550. „Мисля, че ние накарахме Ливърпул да бъде по-добър. Обратното също е валидно.“ Нито един отбор не е побеждавал Сити по-често от мърсисайдци, така че наистина едва ли можеше да има по-подходящ опонент за юбилея.

Арсенал е тимът, най-често страдал от Гуардола – „гражданите“ имат 20 победи над „топчиите“ в епохата на испанския си мениджър. Колкото до играчите – Серхио Агуеро има 124 гола под зоркия поглед на Пеп, но аржентинският стрелец няма как да се състезава по този компонент с машината от Скандинавието – Ерлинг Холанд. Норвежецът вече има в сметката си 142 попадения. Но ще трябва да се потруди още за първата позиция в тази необичайна класация. Където удобно се е настанил Лионел Меси с неговите 211 гола.

Съдбата си знае работата.