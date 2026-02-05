Най-сладкият полумаратон: бегачи обикалят сладкарници в Копенхаген

В Копенхаген се проведе необичаен спортен празник: полумаратон, в който бегачите минават през най-известните сладкарници в града. Състезанието беше наречено „най-сладкият полумаратон“, защото по маршрута участниците срещат местни пекарни и сладкиши, които могат да опитат.

Идеята зад събитието е не просто да тичаш, а да се насладиш на храната и забавлението по пътя. Така спортът и удоволствието се съчетават в едно – бегачите преминават част от маршрута, а след това правят кратки паузи, за да опитат различни сладки неща.

Събитието привлече много участници и зрители, които се радваха не само на самото бягане, но и на веселата атмосфера, музиката и вкусотиите. За много от тях това беше начин да се забавляват, да спортуват и да споделят преживяването с приятели.